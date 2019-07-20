В Петербурге мошенники оставили пенсионерок без полумиллиона рублей

Сразу две пожилых женщины попросили полицейских найти преступников, которые оставили их без сбережений.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщают правоохранительные органы, передает «78.ру».

Первая пострадавшая, которая пришла с заявлением в полицию, рассказала, что проживает на Народной улице. К ней домой обманным путем проникла женщина, которая украла у пенсионерки 307 тысяч рублей. Мошенницу пока что не удалось отыскать.

Другая петербурженка объяснила, что ей позвонили и пообещали выплатить компенсацию. Неизвестный заверил, что придет прямо к дому пенсионерки. В нужное время она спустилась к незнакомцу, заполнила какие-то документы и получила три тысячи рублей. А спустя время обнаружила, что лишилась 133 тысяч рублей – их сняли со сберкнижки. Уголовное дело пока что не возбуждено.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что школьник сбил пенсионерку в Киришах, стоило отцу отойти от машины.