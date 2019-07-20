Стали известны подробности коммунальной аварии на Алтайской

Специалисты пообещали залатать трубу в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщили в ГУП «ТЭК» – предприятие взяло на себя ответственность за случившееся. Дело в том, что недалеко от станции метро «Московская» из под земли забил фонтан с кипятком. Из-за этого начало затапливать дорогу, колеса припаркованных машин ушли под воду, но никто, к счастью, не пострадал.

Коммунальная авария случилась из-за увеличения давления в сети на перекрестке Московского проспекта и Алтайской улицы в связи с испытаниями в Московском районе. Дырявая труба не выдержала и лопнула. На данный момент «фонтан» уже заткнули, а трубу латают.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в автобусе №3 на пассажиров сверху полился кипяток. Никто в результате инцидента не пострадал. Как такое могло произойти, и почему кипяток полился сверху, вопрошают в социальной сети пользователи.