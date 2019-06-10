В автобусе №3 на пассажиров сверху полился кипяток

Кипяток попал на коляску с ребенком.

Ребенок, сообщают очевидцы, не пострадал, поскольку верх коляски был закрыт. О происшествии сообщили пассажиры автобуса сегодня утром.

Они рассказали, что кипяток полился неожиданно сверху. Никто в результате инцидента не пострадал. Как такое могло произойти, и почему кипяток полился сверху, вопрошают в соцсети пользователи.

По кадрам, размещённым в группе “ДТП И ЧП. Петербург” видно, что из открытой двери автобуса идет пар, также вытекает вода.

“В автобусе по маршруту 3, неожиданно кипяток сверху на людей полился, никто не пострадал, стояла коляска с малышом, хорошо, что верх был закрыт…. когда он ехал по площади Победы”, — пишут свидетели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с машиной на проспекте Науки.