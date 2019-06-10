Мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с машиной на проспекте Науки

На место происшествия прибыла реанимация и через 30 минут владельца мотоцикла увезли в больницу. Фото: https://vk.com/spb_today

На место происшествия прибыла реанимация и через 30 минут владельца мотоцикла увезли в больницу. Фото: https://vk.com/spb_today

О дорожно-транспортной аварии в Калининском районе рассказали очевидцы происшествия в соцсети “ВКонтакте”.

Дорожно-транспортная авария в Калининском районе Петербурга произошла накануне. Мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем возле дома 24 по проспекту Науки.

Свидетели аварии сообщают, что удар был очень сильный. В результате столкновения мотоциклист заехал под автомобиль.

На место происшествия прибыла реанимация и через 30 минут владельца мотоцикла увезли в больницу.

“Мотоциклист заехал под автомобиль, реанимация стояла минут 30, потом поехала с мигалками… надеюсь пилот жив!?(!”, — пишут в соцсети.

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