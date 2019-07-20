На углу Суздальского и Художников в аварии пострадало несколько человек

Врачи уже оказывают помощь жертвам ДТП.

Все случилось сегодня днем, 20 июля, в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились подробностями инцидента в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками аварии стали две машины – маршрутка и «Фольксваген». По предварительным данным, именно легковушка влетела в стоящую на левый поворот общественный транспорт.

В результате ДТП пострадало несколько человек, которые сидели в маршрутке – сколько именно, не уточняется. Очевидец также уверяет, что водителя «Фольксвагена» зажало в машине. Одной женщине понадобилась помощь врачей, которые прибыли через 15 минут. В каком состоянии находятся жертвы аварии – непонятно. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что грузовик с металлолом проехал на “красный” и сбил маршрутку на Софийской.