Грузовик с металлолом проехал на “красный” и сбил маршрутку на Софийской

Водитель фуры водит машину уже 11 лет, но в ГИБДД не уточняют, почему он пренебрег ПДД.

На перекрестке улиц Славы и Софийской произошло серьезное ДТП. Тяжелый грузовик въехал в маршрутный автобус в Санкт-Петербурге, пострадал один из пассажиров.

Авария произошла в пятницу вечером 19 июля. За рулем грузовика находился 29-летний мужчина, он имеет стаж вождения в 11 лет, но по неизвестным причинам в этот вечер проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом ПАЗ, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Одного из пассажиров маршрутки увезли в больницу в тяжелом состоянии — на ему 35 лет, его личность пока не установили.

Грузовик перевозил в прицепе металлолом. Автомобиль двигался в Вологодскую область. Сейчас инспекторы Петербурга выясняют обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что после ДТП в Калининском районе Петербурга в пятницу пострадал человек.