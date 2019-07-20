Три мигранта сбежали из центра содержания иностранцев в Гатчине, чтобы остаться в России

Они ожидали принудительного выдворения из страны.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Новостью поделилось агентство «Оперативное прикрытие». Из ЦВСИГ №2 в Гатчине сбежало сразу три мигранта – два гражданина Таджикистана и один гражданин Афганистана. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском молодых парней.

Все произошло 19 июля во время прогулки. По предварительным данным, нелегалы перекусили сетку-рабицу и смогли благодаря этому покинуть территорию центра.

Напоминаем, что сейчас в Санкт-Петербурге проходят рейды, в рамках которых полицейские разыскивают мигрантов. В Центральном районе за эту субботу нашли 85 мигрантов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд аннулировал фиктивный брак петербурженки и мигранта. Брак, как отмечает прокуратура, был создан без намерения создать семью. Пожениться петербурженка и мигрант решили для того, чтобы мужчина мог получить разрешение на временное проживание в России.