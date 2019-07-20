Молодой человек разбил окна административного здания в Волхове из-за ссоры с любимой

Мужчина хотел выместить свою злость и не рассчитал силу.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Все случилось в Волховском районе Ленинградской области, передает 47news, ссылаясь на пресс-службу УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Молодой человек поссорился со своей возлюбленной в половину восьмого утра на Волховском проспекте. Его переполняли эмоции, и он решил, что лучшее решение – это разбить кулаком пару окон в административном здании.

Сотрудникам правоохранительных органов поступил сигнал о происшествии, они приехали на место и обнаружили там 19-летнего нарушителя. Его задержали и отправили в отделение. Выяснилось, что парень поссорился с любимой, что и стало причиной для расстройства. Сейчас пытаются установить, какова сумма ущерба.

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