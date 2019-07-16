Более 3,4 млн рублей украли у профессора на Колокольной улице

У профессора, работающего в Университете морского и речного флота им. адмирала Макарова вытащили более 3,5 миллионов рублей из машины в центре Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 15 июля в полицию обратился 72-летний профессор петербургского вуза с заявлением о том, что двое неизвестных похитили его рюкзак с деньгами из автомобиля «Мазератти», который был припаркован возле дома 2 на улице Колокольной. В рюкзаке находились деньги в сумме 3 млн 570 тысяч рублей.

Профессор рассказал сотрудникам полиции, что иномарка принадлежит не ему, а другому человеку. Но деньги, находящиеся в ней — его личные. Потерпевший описал преступников полицейским.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у петербуржца пропали вещи возле ночного клуба в Купчино. В полицию обратился 30-летний гражданин с сообщением о том, что возле ночного клуба на Купчинской улице он заметил пропажу своего мобильного телефона, ювелирного изделия и банковской карты, с которой позже злоумышленник списал деньги.