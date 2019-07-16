У петербуржца пропали вещи возле ночного клуба в Купчино

Все потерянные вещи были оценены на общую сумму более 160 тысяч рублей. Фото: pixabay

Все потерянные вещи были оценены на общую сумму более 160 тысяч рублей. Фото: pixabay

Сотрудники полиции Фрунзенского района выясняют обстоятельства пропажи вещей мужчины у ночного клуба.

В понедельник, 15 июля, в полицию обратился 30-летний гражданин с сообщением о том, что возле ночного клуба на Купчинской улице он заметил пропажу своего мобильного телефона, ювелирного изделия и банковской карты, с которой позже злоумышленник списал деньги. Все потерянные вещи были оценены на общую сумму более 160 тысяч рублей.

На текущий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

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