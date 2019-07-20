Тело пятилетнего россиянина нашли спустя неделю в Польше

Пока что опознание не прошло, но полицейские уверены, что нашли того, кого искали.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем журналистам рассказал представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек, передают РИА Новости.

Тело пропавшего пятилетнего мальчика нашли на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким. Мрожек отметил, что опознание будет проходить по всем правилам чуть позже.

«С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда»,

— заявил он.

Сотрудники правоохранительных органов не спешат называть причины смерти мальчика, так что все детали скрываются. Они попросили не донимать семью ребенка и дать им время пережить горе.

Напоминаем, что пятилетнего россиянина забрал отец 10 июля, после мужчину нашли мертвым, мальчика же искали больше недели. Перед тем, как уехать, погибший написал сообщение жене, в котором угрожал, что она никогда больше не увидит ребенка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Гатчине найдено тело 90-летнего жителя Петербурга.