Актер Август Милованов скончался в возрасте 82 лет

Он известен своей ролью в сериале «Государственная граница».

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщили в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, передают РИА Новости. Советский и белорусский актер театра и кино довольно долго работал там. Милованов скончался в пятницу, но что стало причиной его смерти – не разглашается.

«Девятнадцатого июля ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов»,

– говорится в сообщении.

Напоминаем, что актер родился в Сталинграде в 1937 году. Он отучился в белорусском институте, а потом работал в Волгограде и Витебске. В 2012 году он перестал выступать из-за проблем со здоровьем.

Милованов успел сняться в «Бронзовой птице», «Зимородке» и других фильмах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что умерла советская и украинская актриса Валентина Зимняя. Валентина Зимняя запомнилась широкому зрителю по эпизодам в сериалах «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!» и «Возвращение Мухтара». Кроме того, она снялась в фильмах «Волчица», «Марианна» и «Платон мне друг».