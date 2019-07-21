В Калининском районе раскрыто дело о краже автомобиля

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое граждан, которые подозреваются в хищении автомобиля.

Сообщение о пропаже автомобиля «Киа Рио» 2016 года выпуска поступило в полицию Калининского района Санкт-Петербурга от 31-летнего мужчины 18 июля. По словам потерпевшего, автомобиль был похищен от дома 7/4 на Кушелевской дороге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти и сотрудникам районной полиции удалось задержать трех граждан одной из закавказских республик в возрасте от 29 до 38 лет. Двое их них имеют судимость.

Полицейские изъяли оборудование, комплект номеров, телефоны и автомобиль «Хундай Солярис».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у жителя Колпино было изъято оружие и 70 патронов.