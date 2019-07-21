У жителя Колпино изъято оружие и 70 патронов

В субботу, 20 июля, сотрудниками отдела Дознания УМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга был проведен обыск в квартире мужчины.

Обыск проходил в рамках угодного дела, возбужденного 19 июля по части 1 статьи 118 УК РФ. Сотрудниками полиции в квартире одного из домов по улице Загородной было обнаружено и изъято у 47-летнего безработного гражданина оружие и порядка 70-ти патронов различного калибра, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия, боеприпасов»). В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области квартиру обокрали на 2,6 млн рублей.