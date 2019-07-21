В Ленобласти квартиру обокрали на 2,6 млн рублей

В воскресенье, 21 июля, сотрудникам правоохранительных органов стало известно о многомиллионной краже.

В полицию обратилась женщина 1972 года рождения с сообщением о том, что неизвестные злоумышленники проникли на территорию дома, который находится в Северном поселке на улице Окружной в Выборгском районе Ленинградской области.

Злоумышленники совершили хищение пневматического пистолета, ружья, планшета, ювелирных изделий, в частности были похищены часы от бренда «Картье». По предварительной информации, общая сумма ущерба составила не менее 2,6 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Волковском проспекте сгорела одна из комнат коммуналки.