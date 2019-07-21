На Волковском сгорела одна из комнат коммуналки

На Волковском сгорела одна из комнат коммуналки
Сведений о пострадавших не поступало. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 21 июля, ранним утром произошел пожар в трехкомнатной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге.

Огонь распространялся по одной из комнат коммунальной квартиры, которая расположена в доме 16 по Волковскому проспекту во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара комната полностью выгорела.

Как сообщили Gazeta.SPb в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, информация о возгорании поступила сегодня, 21 июля, в 4:31 часов ночи. Огонь распространялся на территории одной комнаты площадью в 15 квадратных метров.

Возгорание было оперативно ликвидировано к 4:38 силами 12 спасателей. Также в тушении пожара было задействовано 3 единицы спецтехники. Данных о пострадавших не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти полиция задержала похитителей бригадира, задолжавшего 60 тысяч.

коммуналка новости спб пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Volvo отзывает полмиллиона авто из-за дефекта
Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд в UFC
На Волковском сгорела одна из комнат коммуналки
Илон Маск намерен посадить Starship на Луну к 2021 году
Фестиваль «Звезды белый ночей» закроется оперой «Садко»
На дне океана найден военный корабль США времен Второй мировой войны
В 2020 году в центре Кронштадта пройдет капремонт жилых домов
Петербургская торговая сеть «Народная 7Я» проводит ребрендинг