На Волковском сгорела одна из комнат коммуналки

Сведений о пострадавших не поступало. Фото: pixabay.com

Сведений о пострадавших не поступало. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 21 июля, ранним утром произошел пожар в трехкомнатной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге.

Огонь распространялся по одной из комнат коммунальной квартиры, которая расположена в доме 16 по Волковскому проспекту во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара комната полностью выгорела.

Как сообщили Gazeta.SPb в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, информация о возгорании поступила сегодня, 21 июля, в 4:31 часов ночи. Огонь распространялся на территории одной комнаты площадью в 15 квадратных метров.

Возгорание было оперативно ликвидировано к 4:38 силами 12 спасателей. Также в тушении пожара было задействовано 3 единицы спецтехники. Данных о пострадавших не поступало.

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