В Ленобласти полиция задержала похитителей бригадира, задолжавшего 60 тысяч

Посредники по поставке работников на участок стройки федеральной трассы «Москва-Петербург похитили бригадира и вымогали у него деньги в течение 8 часов.

19 июля полицейские задержали 22-летнего уроженца Краснодарского края и 32-летнего приезжего из Грузии. Их подозревают в похищении человека, сообщает 47news.

Стало известно, что 18 июля в 23:30 на строящейся дороге «Москва — Санкт-Петербург» в районе деревни Новолисино похитили человека. По версии следствия, 28-летнего бригадира ударили ножом в ногу и затолкали в автомобиль «Хендай Солярис» с петербургскими номерами. После этого они перемещались на иномарке по району с полуночи до восьми утра. В это время подозреваемые пытались «выбить» из бригадира 60 тысяч долга. Подчиненные бригадира, ставшие свидетелями ситуации, сообщили об этом в полицию.

Позже 47news связался с бригадиром, который рассказал, что недавно пытался сотрудничать со своими похитителями. Он сообщил, что они выступили посредниками и привезли на стройку бригаду рабочих, но при этом требовали ежедневной оплаты. Пострадавший отказался от такой схемы и строители уехали. Посредники вернулись спустя два дня и потребовали расплатиться.

Возбуждено уголовное дело по нескольким пунктам ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений).

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