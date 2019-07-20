В Испании четверо мужчин похитили и насиловали россиянку

Двоих подозреваемых уже задержали, остальных до сих пор разыскивают.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщает газета La Vanguardia. Все случилось еще 16 июля – россиянка уснула на скамейке около автовокзала. Спустя какое-то время она проснулась и поняла, что находится на пустыре. Позже женщина осознала, что ее похитили четверо мужчин. Они удерживали ее силой, заставляли принимать наркотики и насиловали на протяжении двух дней.

К счастью, ей удалось сбежать – она сразу направилась в город, где ее нашли сотрудники правоохранительных органов. На теле у жертвы они увидели гематомы, молодая девушка рассказала о случившемся и просила о помощи.

На данный момент задержаны два румына и их сообщница-испанка. Еще двоих полицейские пытаются отыскать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржца обвинили в насилии над новорожденной дочерью. Его супруга узнала страшный секрет во время ссоры.