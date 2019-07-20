Петербуржца обвинили в насилии над новорожденной дочерью

Его супруга узнала страшный секрет во время ссоры.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

В преступлении сексуального характера обвиняется молодой отец, проживающий вместе с семьей в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Парень в текущем году стал папой и уже подозревается в насилии над собственной дочерью. В правоохранительные органы обратилась супруга 20-летнего петербуржца, которая рассказала, что он признался в грязном поступке во время их ссоры. Она также уточнила, что мужчина говорил, что все длилось с апреля по июль.

Молодого человека уже задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в лесу под Санкт-Петербургом изнасиловали девочку-подростка. Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратилась жительница Василеостровского района Петербурга. Женщина сообщила, что вечером в среду, 10 июля, неизвестный напал на её дочь 2002 года рождения в лесу и изнасиловал её.