Пенсионер нашел у дома в Выборге пакет с автоматом и патронами

Пенсионер нашел у дома в Выборге пакет с автоматом и патронами
Оружие признали боеспособным. Фото: pixabay.com

Полиция Ленобласти возбудила уголовное дело, но подозреваемых пока нет.

Утром в субботу полицейские приехали к дому на Ленинградском шоссе Выборга. Местный житель рассказал полиции, что нашел рядом пакет с оружием.

В полимерном пакете у одного из домов находился автомат с глушителем и патронами, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 21 июля. Житель Ленобласти добровольно отдал оружие. Экспертиза показала, что оно боеспособно.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения и ношения оружия. Подозреваемых в преступлении пока не нашлось: у пенсионера выясняют обстоятельства обнаружения пакета.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Васильевском острове Петербурга мужчина стрелял по деревьям с балкона.

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