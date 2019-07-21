Петербуржец был задержан за стрельбу по деревьям с балкона

Прошедшей ночью, с 20 на 21 июля, из квартиры одного из домов на пересечении Шкиперского протока и улицы Гаванской велась стрельба.

Житель Василеостровского района Санкт-Петербурга устроил засаду на балконе своей квартиры и открыл стрельбу из охотничьего ружья по деревьям. Действия мужчины насторожили очевидцев, из-за чего они сообщили о происходящем в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, однако к этому времени выстрелов уже не было. Полицеские пришли в однокомнатную квартиру «снайпера», обнаружили и изъяли там четыре охотничьих ружья и 48 патронов.

Отмечается, что у стрелявшего имелись документы на оружие. Пострадавших не было. Сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у жителя Колпино было изъято оружие и 70 патронов.