Горевший жир в вентиляции выгнал посетителей “Капитолия” на улицу

Пожар потушили еще до приезда спасателей, к зданию на Коломяжском подъехало пять экипажей.

Посетители ТЦ “Капитолий” были вынуждены покинуть центр в воскресенье днем после сигнала пожарной сигнализации. Над зданием очевидцы заметили клубы белого дыма.

Через 7 минут к центру подъехали пожарные машины. Позже выяснилось, что задымление произошло из-за возгорания жира в вентиляции одного из кафе, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 21 июля. Площадь огня составила меньше 1 м2 и его потушили еще до приезда пожарных. Между тем к торговому центру Санкт-Петербурга приехали пять экипажей МЧС и 28 спасателей. Всего из здания вышли 85 человек.

Торговый центр “Капитолий” расположен на Коломяжском проспекте Санкт-Петербурга, недалеко от метро”Пионерская”. Вероятно, пожарные проверят соблюдение правил пожарной безопасности в общепите.

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