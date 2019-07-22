В Петербурге из ванной квартиры вызволяли бабушку с внучкой

Они не могли выйти из комнаты из-за заклинивающего звонка.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщает «78.ру», ссылаясь на собственные источники. Известно, что все произошло в Кировском районе Санкт-Петербурга. Спасателей вызвали в квартиру одного из домов на Трамвайном проспекте, так как бабушка и внучка не могли самостоятельно покинуть ванную комнату – замок сломался и петербурженки оказались закрыты. Никто не смог помочь беднягам, так как дверь в квартиру тоже была заперта. Соседи вызвали спасателей, которые прихватили с собой альпинистское снаряжение. Они пробрались на квартиру на третьем этаже и выломали дверь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что МЧС спасло обнаженную девушку из пожара в Петербурге. По словам очевидцев, горела трехкомнатная квартира на 5 этаже. Спасаясь от огня, на балкон выбежала обнаженная девушка. Свидетели предполагают, что она принимала душ, когда началось возгорание.