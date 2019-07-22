Спасатели спустя час потушили частный дом в Выборге

Огнем было охвачено 40 квадратных метров.

Все случилось этой ночью, 22 июля, в Выборге в СНТ «Лесное». Обо всем сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Пожар произошел в одном из домов, но спасатели прибыли на место вовремя. На то, чтобы ликвидировать возгорание, им потребовался час. За это время пламя «сожрало» 40 «квадратов». В ведомстве также отметили, что пока что о пострадавших ничего неизвестно – скорее всего, никто не пострадал. Что стало причиной пожара – не уточняется, все обстоятельства инцидента выясняются.

Напоминаем, что в случае подобного инцидента стоит покинуть помещение и вызвать пожарных, чтобы не успеть надышаться дымом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что горевший жир в вентиляции выгнал посетителей “Капитолия” на улицу. Площадь огня составила меньше 1 м2 и его потушили еще до приезда пожарных. Между тем к торговому центру Санкт-Петербурга приехали пять экипажей МЧС и 28 спасателей. Всего из здания вышли 85 человек.