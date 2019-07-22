На проспекте Королева тушили ирландский паб

В пожаре никто не пострадал.

Об этом стало известно, благодаря пользователям социальной сети «Вконтакте». Люди рассказали, что здание горело 21 июля вечером. Все случилось на проспекте Королева – пожар произошло в пабе O’Briens. Петербуржцы писали, что на место оперативно прибыли спецслужбы – несколько пожарных машин, скорая и полиция.

Позже информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре они получили после восьми часов вечера. Уточняется, что огонь успел поглотить 15 квадратных метров – его удалось ликвидировать примерно за полчаса.

Информация о пострадавших отсутствует, о причинах тоже пока ничего не говорится.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спасатели спустя час потушили частный дом в Выборге. За это время пламя «сожрало» 40 «квадратов». В ведомстве также отметили, что пока что о пострадавших ничего неизвестно.