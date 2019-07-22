На проспекте Королева тушили ирландский паб

На проспекте Королева тушили ирландский паб
Почему начался пожар - не уточняется. Фото: pixabay.com

В пожаре никто не пострадал.

Об этом стало известно, благодаря пользователям социальной сети «Вконтакте». Люди рассказали, что здание горело 21 июля вечером. Все случилось на проспекте Королева – пожар произошло в пабе O’Briens. Петербуржцы писали, что на место оперативно прибыли спецслужбы – несколько пожарных машин, скорая и полиция.

Позже информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре они получили после восьми часов вечера. Уточняется, что огонь успел поглотить 15 квадратных метров – его удалось ликвидировать примерно за полчаса.

Информация о пострадавших отсутствует, о причинах тоже пока ничего не говорится.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спасатели спустя час потушили частный дом в Выборге. За это время пламя «сожрало» 40 «квадратов». В ведомстве также отметили, что пока что о пострадавших ничего неизвестно.

мчс пожар приморский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СМИ: правила провоза багажа через границу собираются изменить
Кокорин и Мамаев будут работать в швейном цеху за 9 тысяч рублей
Под Лугой местные жители нашли необычное дерево с часами
На проспекте Королева тушили ирландский паб
Дзюба рассказал о своем самочувствии во время матча с «Сочи»
Матвиенко считает, что ввод единой валюты для России и Белоруссии неизбежен
Кристина Агилера прогулялась по Петербургу и осталась в восторге
Спасатели спустя час потушили частный дом в Выборге