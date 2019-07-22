Под Лугой местные жители нашли необычное дерево с часами

Оно растет в деревне Бутково.

Обо всем рассказали люди в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Луга – мой город». Пост о дереве появился 21 июля и вызвал большой ажиотаж в сети. Судя по всему, кто-то решил украсить его настенными часами разных форм и размеров.

В комментариях мнения об увиденном разделились. Кто-то считает, что автор оригинальной идеи молодец и вышло здорово и красиво. Другие же не понимают, для чего было вбивать в несчастное дерево столько гвоздей – они убеждены, что настенным часам ни к чему там висеть.

Пока что виновник обсуждений не объявился.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в аэропорт «Пулково» прилетел необычный «Тигролет». «Тигролет» — это самолет авиакомпании «Россия», которая еще в 2016 году совместно с центром «Амурский тигр» представила самолет Boeing 747 в специальной тигриной ливрее. Носовая часть воздушного судна раскрашена под голову амурского тигра.