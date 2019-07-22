Застройщика «Норманн ЛО» снова требуют признать банкротом

Физическое лицо обратилось в суд из-за долгостроев компании.

Об этом стало известно 21 июля. Застройщик «Норманн ЛО» не в первый раз пойдет в суд – его снова попытаются признать банкротом. Дело в том, что девелопер так и не закончил сразу два своих проекта: «Десяткино 2.0» и «Яркий». В первом успели купить квартиры 1620 человек, а во втором – 844.

Кто именно обратился в суд – не уточняется, известно лишь, что физическое лицо. Возможно, кто-то из недовольных дольщиков. Соучредитель компании Владимир Смирнов отметил, что «Норманн ЛО» до последнего надеялась достроить объекты. К слову, не сдана до сих пор и вторая очередь ЖК «Десяткино» – завершить строительство намерен «Промтехконтакт». Компании понадобится более 120 миллионов, что все додедалать. Люди ждут ключей от квартир с конца 2015 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дольщики “Радужного” хотят и дальше протестовать на Колтушском шоссе.