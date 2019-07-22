В Тосно мужчину обвиняют в убийстве собственного сына

В Тосно мужчину обвиняют в убийстве собственного сына
Фото: Pixabay

Конфликт между родственниками произошел на почве алкогольного опьянения.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области. Все случилось в деревне Тарасово Тосненского района в одном из домов. По предварительным данным, выпивший мужчина 59 лет поругался со своим сыном и набросился на него с ножом. Он нанес ему несколько ударов в грудь. Тело погибшего нашли сотрудники правоохранительных органов, которые возбудили уголовное дело.

На данный момент подозреваемый находится под арестом. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец подозревается в убийстве своего знакомого. Подозреваемый ударил его ножом в грудь, от чего мужчина скончался на месте происшествия. Мужчина тоже был выпившим. На данный момент расследование уголовного дела продолжается, уголовное дело уже возбуждено.

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