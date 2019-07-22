Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на петербуржца

Мужчина получил ранения от незнакомца, когда шел по улице.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в воскресенье в Кировском районе на улице Авангардной средь бела дня. Неизвестный с ножом напал на прохожего, нанеся ему травмы живота. Петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии, преступник успел скрыться с места происшествия. Тем не менее, подозреваемого уже удалось задержать. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но каковы его мотивы – непонятно.

В ведомстве также рассказали, что задержали еще двоих преступников, которых подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. В поселке Сиверский от ножа пострадала женщина, а Сосновом Бору местная жительница напилась и набросилась на сожителя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летнего школьника ударили ножом за телефон.