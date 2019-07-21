В Петербурге 16-летнего школьника ударили ножом за телефон

В субботу, 20 июля, в арке дома на улице Садовой в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга было совершено нападение на юношу 2003 года рождения.

По предварительной информации, трое неизвестных злоумышленников несколько раз ударили мальчика ножом, после чего совершили хищение его мобильного телефона, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший был госпитализирован с проникающими кололо-резаными ранениями в области грудной клетки. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое безработных мужчин в возрасте 37 и 39 лет и неработающая женщина в возрасте 32-лет. Один из мужчин имеет несколько судимостей.

Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области квартиру обокрали на 2,6 млн рублей.