Школьник на чужом гидроцикле врезался в берег под Приозерском

Парень чудом остался жив, но находится сейчас в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мать пострадавшего рассказала, что они всей семьей отдыхали на озере Фигурное в Приозерском районе. Мальчик остался без присмотра и сел на гидроцикл, в котором остался ключ зажигания. Ребенок решил покататься, в результате чего врезался в берег. Школьник получил многочисленные серьезные травмы, его немедленно доставили в больницу. Врачи сообщили о происшествии сотрудникам правоохранительных органов.

На данный момент полицейские занимаются выяснением обстоятельств дела. Остается надеяться, что мальчик поправится.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летнего школьника ударили ножом за телефон. Пострадавший был госпитализирован с проникающими кололо-резаными ранениями в области грудной клетки. Врачи оценили его состояние как тяжелое.