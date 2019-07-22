У водителя из-под его носа попутчик угнал машину

У водителя из-под его носа попутчик угнал машину
По статистике угонов Kia Rio находится на втором месте. Фото: wikipedia.org

В воскресенье на Петроградской стороне рано утром пострадал водитель, взявший в машину неизвестного попутчика.

Вчера около 6 утра водитель Kia Rio, подобравший на дороге пассажира, остановился у дома №44 по Петроградской набережной, чтобы долить жидкость в систему охлаждения автомобиля. Попутчик в это время перебрался на водительское место и дал по газам. В салоне угнанного автомобиля остались вещи, принадлежащие водителю, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель обратился в полицию, и сотрудники уголовного розыска нашли его автомобиль в Калининском районе, он был брошен вместе с вещами. Все похищенное вернули владельцу, после чего по горячим следам был задержан и подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 34-летний петербуржец, работающий менеджером в одной из компаний. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России

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