Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России

Чаще всего в текущем году пропадали седаны Hyundai Solaris.

Статистикой поделилась компания «Ренессанс Страхование», сообщают «Известия». Второе место занял Kia Rio, тройку лидеров замыкает Kia Ceed. Также большой популярностью у угонщиков пользуются Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima.

Аналитики отметили, что в регионах России чаще всего пропадают бюджетные марки автомобилей, а в Москве и Санкт-Петербурге дорогие. Дело в том, что многие угонщики перепродают детали дешевых машин, так как на них сейчас большой спрос. Это затрудняет процесс поимки преступников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что специалисты составили рейтинг лучших автомобилей для тюнинга. Лидерами оказались машины отечественного производителя. Эксперты считают, что чаще всего тюнингуют ВАЗ-2110 и Lada Priora. Дело в том, что запчасти для автомобилей этих марок довольно просто достать в любом магазине.