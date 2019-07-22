Чиновник Выборгского района лишился иномарки за 2 млн

Автомобиль пытались перехватить, но ничего не вышло.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в правоохранительных органах. Чиновник обратился в отделение полиции Московского района Санкт-Петербурга и рассказал, что у него пропал дорогостоящий автомобиль марки Toyota Camry. Машина была припаркована на Пулковском шоссе у дома номер девять. Неизвестный угнал ее, владелец заметил пропажу спустя какое-то время. Чиновник уверяет, что купил марки Toyota Camry в этом году, ее стоимость оценивается в два миллиона рублей.

Полицейским удалось вычислить, что камеры в последний раз заметили машину на КАД, двигающейся по направлению к Таллинскому шоссе. Пока что им не удалось ее найти, перехватить вовремя автомобиль не вышло.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у водителя из-под его носа попутчик угнал машину. Вчера около 6 утра водитель Kia Rio, подобравший на дороге пассажира, остановился у дома №44 по Петроградской набережной, чтобы долить жидкость в систему охлаждения автомобиля. Попутчик в это время перебрался на водительское место и дал по газам.