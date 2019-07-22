Названа цена самой дорогой комнаты в Петербурге

Названа цена самой дорогой комнаты в Петербурге
На первом месте списка оказалась комната, расположенная в кирпичном доме неподалеку от станции метро "Достоевская". Фото: pixabay

Аналитиками в Петербурге была выбрана самая дорогая комната, цену на которую можно сравнить со стоимостью полноценной квартиры.

Самые дорогие комнаты в Петербурге были определены аналитиками портала «Авито».

На первом месте списка оказалась комната, расположенная в кирпичном доме неподалеку от станции метро «Достоевская». Ее продают за 2,83 млн рублей. Площадь комнаты составляет 25,5 квадратных метров. В комплекте идет большая ванная комната и отдельный санузел. У квартиры имеется два выхода.

Отмечается, что по этой же цене можно купить студию, например, на Васильевском острове.

Еще дешевле будет стоить полноценная однокомнатная квартира с ремонтом в районе станции метро «Гражданский проспект, ее цена составляет 2,75 млн рублей.

Также за эти деньги можно приобрести трехкомнатный дом в поселке Белоостров Курортного района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам купят трехкомнатные квартиры. Жилье скупят в домах, которые сдадут в 2019 году.

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