На аукционе продали оригинальные видео посадки на Луну почти за $2 млн

На аукционе продали оригинальные видео посадки на Луну почти за $2 млн
На фото астронавт «Аполлона-11» Базз Олдрин приветствует американский флаг. Фото: wikipedia.org

Три оригинальных видеозаписи посадки на луну миссии «Аполлон-11» проданы на аукционе за $1,82 миллиона.

В 50-летнюю годовщину высадки человека на Луну, дом Sotheby`s продал с молотка три оригинальных видеоролика этого момента за $1,82 миллиона, что в 8 тысяч раз больше, чем стажер из NASA Гэри Джордж заплатил за них в 1976 году на государственном аукционе.

Видеозаписи остались в своем первоначальном виде — их не восстанавливали или перемонтировали, сообщает americaru.com. Его можно назвать «самым ранним, резким и точным из сохранившихся видеоизображений первых шагов человека на Луну». На пленках можно увидеть первые шаги астронавта Нила Армстронга и Базза Олдрина на поверхности Луны, а также знаменитую установку американского флага на спутнике.

Общее время видеороликов составляет 2 часа 24 минуты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что США запустят астронавтов на Луну и оставят их там.

аполлон-11 аукцион видеоролик высадка луна нил армстронг США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из фильма на российском ТВ вырезали «долбаных украинцев»
Гитарист «Кино» посчитал забавным кавер Metallica
На Украине закончились досрочные выборы
На аукционе продали оригинальные видео посадки на Луну почти за $2 млн
Фотоловушка засняла нападение медведя на лося
В 2019 году VK Fest побил рекорд по посещаемости
На Пулковской найден труп женщины с ножевыми ранениями
Исследование показало, что у россиян вырос объем «свободных денег»