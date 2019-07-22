На аукционе продали оригинальные видео посадки на Луну почти за $2 млн

Три оригинальных видеозаписи посадки на луну миссии «Аполлон-11» проданы на аукционе за $1,82 миллиона.

В 50-летнюю годовщину высадки человека на Луну, дом Sotheby`s продал с молотка три оригинальных видеоролика этого момента за $1,82 миллиона, что в 8 тысяч раз больше, чем стажер из NASA Гэри Джордж заплатил за них в 1976 году на государственном аукционе.

Видеозаписи остались в своем первоначальном виде — их не восстанавливали или перемонтировали, сообщает americaru.com. Его можно назвать «самым ранним, резким и точным из сохранившихся видеоизображений первых шагов человека на Луну». На пленках можно увидеть первые шаги астронавта Нила Армстронга и Базза Олдрина на поверхности Луны, а также знаменитую установку американского флага на спутнике.

Общее время видеороликов составляет 2 часа 24 минуты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что США запустят астронавтов на Луну и оставят их там.