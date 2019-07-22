США запустят астронавтов на Луну и оставят их там

США планируют отправить на Луну астронавтов в 2024 году и на некоторое время оставить их там, чтобы они создали базу для полета на Марс.

Об этих планах CBS News рассказал вице-президент США Майк Пенс. Кроме того, он сообщил, что на год задерживается испытательный запуск на Луну тяжелой ракеты Space Launch System с модулем Orion. Этот запуск NASA планировала провести в рамках проекта «Артемида» в будущем году, но состоится он лишь в 2021-м. На 2020 год расходы на проект отправки человека на Луну составят $1,3 млрд. Майк Пенс сказал, что если Boeing, создающий ракету, и Lockheed Martin, разработчик посадочного модуля, не справятся с задачей, то правительство США обратится к SpaceX и Blue Origin.

«Мы доберемся до Луны в любом случае», — сказал Пенс.

Позавчера NASA отпраздновала 50-летие высадки американских астронавтов на Луну. 20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин находились на лунной поверхности в течение 21,5 часа. Всего на Луне побывали пять пилотируемых миссий США, последняя из них — в 1972 году.

Несмотря на споры вокруг достоверности пребывания американцев на Луне, российский космонавт Сергей Рязанский в эфире радио «Говорит Москва» сказал, что у него нет в этом никаких сомнений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург в 2020 году примет Глобальную конференцию по исследованию космоса