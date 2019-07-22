Аспиранты МГУ создали тренажер для киберспортсменов под названием E-boi

Российские ученые из Московского Государственного университета разработали тренажер для мозга, который предназначен для киберспортсменов.

Данный тренажер поможет спортсменам развивать те навыки, которые необходимо им в игре. Разработкой занимались аспиранты МГУ под руководством российского нейрофизиолога Александра Каплана.

Специалисты создали интерфейс компьютера, который соединяется с мозгом. Назвали разработку E-boi. Работает тренажер следующим образом: с нарастающей скоростью появляются мишени, в которые человек должен попасть курсором. Основная задача — не пропустить критического количества мишеней.

Во время «игры» энцефалограф анализирует мозговую деятельность игрока и подстраивает программу в индивидуальном порядке.

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