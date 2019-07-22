Заброшенный молокозавод в Гатчине станет арт-пространством

На территории бывшего молокозавода в Гатчине в Ленинградкой области деятели искусства хотят создать современный выставочный комплекс.

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области предложено принести свой вклад в возрождение заброшенного молочного завода, который находится в центре Гатчины.

Любой желающий может предложить свой проект реконструкции территории бывшего производства. Работы принимаются до 1 августа этого года, сообщили Gazeta.SPb представители культурно-образовательного центра «Молокозавод».

Уже осенью, в начале октябре, будет отобрано шесть финалистов. Реализация победивших проектов начнется уже с 15 октября.

Предполагается создать на данной территории пространство, где будет представлены тенденции современного искусства. Возможно, там будут проходить лекции, мастер-классы выставки, гастрономические и театральные проекты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фестиваль света обойдется Санкт-Петербургу в 40 млн рублей.