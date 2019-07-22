Фестиваль света обойдется городу в 40 млн рублей

Главный штаб уже подсвечивался в рамках светового шоу в ноябре 2017 года. Фото: lfspb.ru

Главный штаб уже подсвечивался в рамках светового шоу в ноябре 2017 года. Фото: lfspb.ru

Петербургский комитет по развитию туризма объявил открытый конкурс на организацию и проведение осенью этого года Фестиваля света. Он обойдется городской казне в 39,577 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заявки на электронные торги принимаются до 13 августа, а победитель будет выбран в два этапа до конца августа.

Двухнедельное мероприятие пройдет в ноябре. На этот раз он будет проводиться на Дворцовой площади, а проекционное шоу будет направлено на фасад Главного штаба.

В этом году в Петербурге один Фестиваль света уже прошел в конце апреля. Он был посвящен театральному искусству, поэтому объектом для световых инсталляций стало здание Театра юных зрителей на Пионерской площади.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, как весной проходил третий фестиваль света у ТЮЗа