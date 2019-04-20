В выходные на Пионерской площади пройдет Фестиваль света

Начало шоу 20 и 21 апреля намечено на 21:00 — показы повторяют каждый 30 минут.

Сегодня на Пионерской площади Санкт-Петербурга пройдет третий весенний Фестиваль света. Шоу “Чудо света” покажут на здании Театра юного зрителя (ТЮЗ) в субботу и воскресенье 20 и 21 апреля.

Начало шоу намечено на 21:00 и каждые 30 минут показ будут повторять до 23:00. Мероприятие можно посетить свободно.

В новую программу вложили элементы древнегреческой культуры, оперы, футуристической фантастики, элементы направлений кубизма и авангарда. Впервые жители Санкт-Петербурга увидят “живые картины” с технологией виртуальной реальности.

Стоит напомнить, что движение на некоторых участках вокруг Пионерской площади будет ограничено, а парковку на них запретят. Разобраться в ограничениях движениях, о которых Gazeta.SPb сообщала ранее, поможет схема, опубликованная организаторами мероприятия в Санкт-Петербурге.