В выходные на Пионерской площади пройдет Фестиваль света

Шоу покажут на здании Театра юного зрителя. Фото: https://vk.com/chudo_sveta19
Шоу покажут на здании Театра юного зрителя. Фото: https://vk.com/chudo_sveta19

Начало шоу 20 и 21 апреля намечено на 21:00 — показы повторяют каждый 30 минут.

Сегодня на Пионерской площади Санкт-Петербурга пройдет третий весенний Фестиваль света. Шоу “Чудо света” покажут на здании Театра юного зрителя (ТЮЗ) в субботу и воскресенье 20 и 21 апреля.

Начало шоу намечено на 21:00 и каждые 30 минут показ будут повторять до 23:00. Мероприятие можно посетить свободно.

В новую программу вложили элементы древнегреческой культуры, оперы, футуристической фантастики, элементы направлений кубизма и авангарда. Впервые жители Санкт-Петербурга увидят “живые картины” с технологией виртуальной реальности.

Стоит напомнить, что движение на некоторых участках вокруг Пионерской площади будет ограничено, а парковку на них запретят. Разобраться в ограничениях движениях, о которых Gazeta.SPb сообщала ранее, поможет схема, опубликованная организаторами мероприятия в Санкт-Петербурге.

Фото: https://vk.com/chudo_sveta19
Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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