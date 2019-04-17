Фестиваль “Чудо света” на Пионерской ограничит движение

Показы пройдут вечером в субботу и воскресенье вечером на Пионерской площади. Фото: https://vk.com/chudo_sveta19
Показы пройдут вечером в субботу и воскресенье вечером на Пионерской площади. Фото: https://vk.com/chudo_sveta19

Несколько проездов закроют и ограничат парковку автомобилей.

Движение машин у Пионерской площади Петербурга ограничат на этих выходных из-за проведения фестиваля “Чудо света”, сообщили в Смольном. На четыре часа 20 и 21 апреля несколько проездов закроют — кроме этого ограничат парковку на участке.

Как сообщили в правительстве Санкт-Петербурга, полностью закроют Подъездной переулок и участок Загородного, где он примыкает к Пионерской. Закроют для всех автомобилей кроме общественного транспорта 1) улицу Марата (от Звенигородской до Подъездного); 2) Загородный (от Подъездного до Звенигородской); 3) Гороховую (от Загородного до Семеновской).

Парковку на этих участках запретят с 10 утра 19 апреля до 10 утра 22 апреля, передают в правительстве Петербурга. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ждать жителям Петербурга на шоу “Чудо Света”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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