Фестиваль «Чудо света»: петербуржцы попадут в виртуальную реальность

В Петербурге пройдёт фестиваль «Чудо света». Гости и жители города в течение двух дней смогут любоваться световым шоу.
Как сообщила пресс-служба мероприятия, весенний фестиваль «Чудо света» проведут на Пионерской площади. Здание ТЮЗа впервые станет объектом для световых инсталляций. В рамках мероприятия для создания живых картин будут использоваться технологии виртуальной реальности.
Ещё одно ноу-хау предстоящего фестиваля — впервые в мире! — создание дополненной реальности на массовом Open Air мероприятии,
— отметили организаторы.
Фестиваль будет проходить 20 и 21 апреля — в течение этих дней любой может стать зрителем светового шоу. Показы стартуют в 21:00, 21:30, 22:00 и 22:30.
Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что велодорожку на Софийской улице подсветят с помощью 288 светильников.
Велосипедную дорожку вдоль Софийской улицы, проходящую от транспортной развязки с КАД до пересечения с автодорогой Колпино, оборудуют освещением.