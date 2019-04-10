Фестиваль «Чудо света»: петербуржцы попадут в виртуальную реальность

В этом году здание ТЮЗа станет объектом для показа световых инсталляций Фото: https://vk.com/chudo_sveta19
В этом году здание ТЮЗа станет объектом для показа световых инсталляций Фото: https://vk.com/chudo_sveta19

В Петербурге пройдёт фестиваль «Чудо света». Гости и жители города в течение двух дней смогут любоваться световым шоу.

Как сообщила пресс-служба мероприятия, весенний фестиваль «Чудо света» проведут на Пионерской площади. Здание ТЮЗа впервые станет объектом для световых инсталляций. В рамках мероприятия для создания живых картин будут использоваться технологии виртуальной реальности.

Ещё одно ноу-хау предстоящего фестиваля — впервые в мире! — создание дополненной реальности на массовом Open Air мероприятии,

— отметили организаторы.

Фестиваль будет проходить 20 и 21 апреля — в течение этих дней любой может стать зрителем светового шоу. Показы стартуют в 21:00, 21:30, 22:00 и 22:30.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что велодорожку на Софийской улице подсветят с помощью 288 светильников.

Велосипедную дорожку вдоль Софийской улицы, проходящую от транспортной развязки с КАД до пересечения с автодорогой Колпино, оборудуют освещением.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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