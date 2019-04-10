Велодорожку на Софийской улице подсветят с помощью 288 светильников

Светильники подключат к автоматизированным системам коммерческого учета электроэнергии Фото: pixabay.com 
Светильники подключат к автоматизированным системам коммерческого учета электроэнергии Фото: pixabay.com 

На велосипедной дорожке, проходящей вдоль Софийской улицы от транспортной развязки с КАД до пересечения с автодорогой Колпино, организуют освещение. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Ленсвет».

Сотрудники предприятия займутся освещением велодорожки на Софийской улице от транспортной развязки с КАД до пересечения с автодорогой Колпино, говорится в сообщении.

В рамках реализации проекта по освещению велодорожки планируется установить 288 светильников мощностью 20 кВт, а также 280 опор освещения и 8,8 км самонесущего изолированного провода.

Отмечается, что светотехническое оборудование будет работать от автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге намерены расширить велодорожки.

Главный архитектор города Владимир Григорьев предложил сузить дорожную полосу в пользу велосипедных дорожек. Об этом он сообщил на выступлении в рамках Международного велоконгресса, который проходил в Петербурге.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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