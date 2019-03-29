В Петербурге намерены расширить велодорожки

Главный архитектор города Владимир Григорьев предложил сузить дорожную полосу в пользу велосипедных дорожек.

Об этом Владимир Григорьев сообщил в своем докладе на выступлении в рамках Международного велоконгресса, который проходит в Санкт-Петербурге. Право провести конгресс город выиграл в открытом конкурсе у 13 конкурентов.

Григорьев предлагает сузить ширину дорожной полосы, чтобы увеличить ширину велосипедных дорожек. Инициатива входит в план развития велодорожной сети Санкт-Петербурга.

Главный архитектор города отметил необходимость нововведения. По его словам, удачный пример реализации подобной инициативы можно наблюдать на дорогах Василеостровского района. Там хорошо организовано движение велосипедистов, удачно расположены парковочные места и тротуары.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге начнётся реставрация памятников деревянного зодчества.