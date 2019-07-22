Ученые опровергли популярные мифы о тестостероне

Специалисты провели ряд исследований, в результате которых множество самых устойчивых мифов о тестостероне было развенчано.

Влияние на мужской организм данный гормон безусловно оказывает, однако менее значительное, чем принято считать. Тестостерон действительно имеет связь с сексуальным возбуждением мужчины, однако само влечение формируется исключительно в голове.

Кроме того, уровень гормона в организме не имеет взаимосвязей ни с количеством волос на теле, ни со скоростью облысения.

Отмечается, что польза лекарственных препаратов на основе тестостерона не имеет на данный момент доказательной базы, в связи с чем сложно говорить об их эффективности.

Ученые не обнаружили доказательств и того, что высокий уровень гормона связан с развитием рака простаты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые рассказали о пользе душа перед сном.