Ученые рассказали о пользе душа перед сном

Специалисты в области биомедицины из Университета Техаса в Остине нашли способ, который помогает улучшить качество сна. Они считают, что для этого достаточно принять теплую ванну.

По мнению ученых, за 1-2 часов до того, как оправляться спать, следует принять ванную с температурой воды около 42-44 градусов по Цельсию.

Один из авторов исследования доктор Шаха Хагай отметил, что для более полного результата потребовалось объединить и проанализировать множество различных уже имеющихся исследований. Их было более 5 тысяч.

Отмечается, что после принятия ванной время засыпания может сократиться на 10 минут. Связано это с тем, что температура человеческого тела напрямую связана с регулированием цикла сна и бодрствования. За час до привычного времени сна температура тела понижается примерно на 0,4 градуса. А перед просыпанием поднимается, что работает как будильник.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что аспиранты МГУ создали тренажер для киберспортсменов под названием E-boi.