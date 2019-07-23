Петербурженки съели уголовное дело и получили условный срок

Две жительницы Санкт-Петербурга пытались спасти своего родственника от тюрьмы, одна из них съела материалы уголовного дела.

В понедельник, 22 июля, остался суд над женщиной, её мужем и его мамой. Все они признаны виновными в организации фальсификации документов, в подделке доказательства невиновности, результатов оперативно-разыскной работы. Ранее была осуждена ещё одна соучастница.

В 2016 году Алексея Джигайло суд признал виновным в убийстве 63-летнего мужчины. Приговор был обжалован, после чего обвиняемый, его мать Ольга, супруга Анастасия и адвокат организовали преступление.

В марте 2017 года женщины ознакомились с уголовным делом, сняли с него копию и передали в СИЗО обвиняемому. На основе полученных документов он сделал фальшивку, смягчающее ему статью.

Женщина отнесли фальшивые документы в канцелярию суда, где заменили на них оригиналы. Жена обвиняемого сразу съела достоверные документы.

Преступление было раскрыто. Мужчина получил 2 года исправительной колонии за фальсификацию. Его мать и жена — по 1,5 года условно. Приговор по делу об убийстве ещё не вынесен.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге капитан полиции торговал шарами с азотом.