В Петербурге капитан полиции торговал шарами с азотом

В Петербурге капитан полиции торговал шарами с азотом
Из автомобиля полицейского было изъято 2 баллона веселящего газа. Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"/ ВК

В ночь с воскресенья на понедельник, с 21 на 22 июля, у одного из увеселительных заведений в Санкт-Петербурге был задержан капитан полиции.

Сотрудник правоохранительных органов в свободное от работы время находился у одного из ночных заведений, которое расположено на Аптекарском проспекте.

Там полицейский продавал шары с веселящим газом молодым людям, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информацию от представителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из багажника его автомобиля было изъято два баллона с окисью азота, четыре упаковки шаров и липкая лента.

На данный момент уже известно, что полицейский был уволен из петербургского главка. Отмечается, что шарики с данным веществом были законными, однако обстоятельства являются дискредитирующими.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец хранил крупную партию наркотиков у себя в автомобиле.

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