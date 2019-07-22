В Петербурге капитан полиции торговал шарами с азотом

В ночь с воскресенья на понедельник, с 21 на 22 июля, у одного из увеселительных заведений в Санкт-Петербурге был задержан капитан полиции.
Сотрудник правоохранительных органов в свободное от работы время находился у одного из ночных заведений, которое расположено на Аптекарском проспекте.
Там полицейский продавал шары с веселящим газом молодым людям, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информацию от представителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Из багажника его автомобиля было изъято два баллона с окисью азота, четыре упаковки шаров и липкая лента.
На данный момент уже известно, что полицейский был уволен из петербургского главка. Отмечается, что шарики с данным веществом были законными, однако обстоятельства являются дискредитирующими.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец хранил крупную партию наркотиков у себя в автомобиле.