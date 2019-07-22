Петербуржец хранил крупную партию наркотиков у себя в автомобиле

Житель Приморского района Санкт-Петербурга приобрел шесть видов различных смесей, содержащие наркотические вещества, с целью их продажи.

Следствием установлено, что мужчина намеревался продавать наркотики посредством тайниковых закладок. Он расфасовал смеси в полимерные пакетики, часть из которых носил с собой, а часть хранил в автомобиле, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Сотрудниками правоохранительных органов была пресечена незаконная деятельность, а наркотики изъяты. Обвиняемый признал свою вину.

Районная прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение. Материалы уголовного дела переданы в Приморский районный суд. Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Пулковской найден труп женщины с ножевыми ранениями.